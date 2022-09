Nintendo Switch, i giochi in arrivo tra 2022 e 2023: l'infografica riassume le novità

L'autunno del colosso di Kyoto si è aperto con un ampio numero di annunci dal Nintendo Direct di settembre 2022, con lo show che ha confermato una ricca line-up per i prossimi mesi di Nintendo Switch.

Per riassumere il calendario delle prossime uscite, il team della Grande N ha inoltre pubblicato un'utile infografica, che potete visionare direttamente in calce a questa news. L'immagine offre un ricco colpo d'occhio sulle prossime produzioni - Nintendo e non - destinate a trovare spazio su Nintendo Switch tra 2022 e 2023.

Tra gli assoluti protagonisti, troviamo ovviamente il misterioso sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, del quale vi abbiamo parlato in una ricca anteprima di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Spazio inoltre al nuovo Fire Emblem: Engage, prossima iterazione della serie strategica, e all'annuncio a sorpresa del prossimo debutto di Pikmin 4. Da Octopath Traveler II a Resident Evil Vilage, passando per SIFU, anche le terze parti sono pronte ad ampliare l'offerta di Nintendo Switch, che accoglierà molto presto anche gli eccellenti Tunic ed It Takes Two. Presenti all'appello anche format videoludici decisamente peculiari, sui quali svetta l'annuncio di Fitness Boxing: Fist of the North Star.



Quali sono i giochi in arrivo su Nintendo Switch che attendete maggiormente?