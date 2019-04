Nintendo Switch: ecco i giochi in arrivo questa settimana

Nuova settimana, nuovi giochi: quella che si apre oggi, Lunedì 29 Aprile, infatti porterà su Nintendo Switch diversi nuovi titoli, alcuni piuttosto interessanti. Tra le novità infatti ci sono nomi altisonanti come Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Il porting del gioco è pronto ad arrivare sulla console ibrida di casa Nintendo, e per la prima volta i giocatori potranno goderselo dunque in modalità portatile. Si tratta dell'edizione definitiva e rimasterizzata di Final Fantasy XII, uno dei capitoli forse meno riconosciuti della celebre saga di Square Enix, in cui impersoneremo il giovane ladro Vaan.

Si prosegue poi con Table Top Racing: World Tour, un racing arcade in scala ridotta che può ricordare i classici del genere tipo Micro Machines. Importante uscita è anche quella di The Swords of Ditto, un Action RPG di Devolver Digital dallo stile cartoonesco e con i dungeon generati proceduralmente. L'avventura del gioco è affrontabile anche in co-op con un amico.

Chiude il cerchio delle uscite settimanali Giga Wrecker Alt., il nuovo videogame degli sviluppatori di Game Freak, ambientato in un mondo futuristico in cui dovremo salvare l'umanità dai piani del malvagio Ajeet.

Che ne pensate di questa line-up settimanale? Se non vi bastasse, sul nostro sito trovate un approfondimento con tutti i giochi in uscita a Maggio su Nintendo Switch.