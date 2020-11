Nintendo Switch e i giochi cloud: molti altri titoli in arrivo dopo Control, rivela Ubitus

La notizia dell'arrivo di Control e Hitman 3 in cloud su Switch ha destato clamore nella community, soprattutto in funzione delle implicazioni che il game streaming potrebbe avere in ottica futura con il supporto delle terze parti alla casa di Kyoto.

Non è un caso, quindi, se la società responsabile della trasposizione cloud di Control su Switch, Ubitus, approfitta della visibilità mediatica garantitagli da questo reveal per confermare di essere al lavoro su molti altri progetti analoghi.

Nel comunicato stampa condiviso su Business Insider dall'amministratore delegato di Ubitus, Wesley Kuo, apprendiamo infatti che la sua azienda è "entusiasta di presentare Contro Ultimate Edition Cloud Version al pubblico di Nintendo Switch, offrendo loro la massima qualità e le più elevate prestazioni, incluso il Ray Tracing, grazie alla potenza del game streaming. Continueremo i nostri sforzi per portare nel cloud titoli importanti e sempre più entusiasmanti, condividendoli con i giocatori di tutto il mondo".

Sempre dalle colonne di Business Insider, apprendiamo inoltre che oltre alla collaborazione con 505 Games volta a portare su Control in cloud sulla piattaforma ibrida della Grande N, Ubitus sta attualmente lavorando con numerosi sviluppatori e produttori internazionali con l'obiettivo di trasporre i loro migliori giochi su Nintendo Switch a breve. Su queste pagine trovate un chiarimento sulla grafica di Control Ultimate Edition in cloud su Switch, con tutte le informazioni sulla risoluzione, il framerate e le modalità tra cui scegliere attivando o disabilitando il Ray Tracing.