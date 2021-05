Nintendo Switch giochi e console: le nuove offerte GameStopZing di maggio

Torna il volantone di GameStopZing e come sempre è arrivato il momento di andare a caccia di nuove offerte, con particolare focus sui prodotti Nintendo: Switch e Switch Lite in vendita a prezzo scontato insieme ad una selezione di videogiochi e accessori per la console ibrida.

Le offerte Nintendo GameStopZing di maggio coinvolgono vari prodotti, iniziamo segnalando Nintendo Switch Lite a 199.98 euro, offerta valida per le colorazioni turchese, giallo, grigio e corallo mentre Nintendo Switch Blu costa 219.98 euro, disponibile dal 7 maggio online e nei negozi. Nintendo Switch Standard costa 329.98 euro in bundle con due accessori, ovvero la custodia da viaggio e il di ricarica. Ricordatevi che potete risparmiare ulteriormente sull'acquisto di Nintendo Switch e Switch Lite riportando indietro le vostre console usate:

Risparmia 150€ portando PS4 Pro/Nintendo Switch

Risparmia 100€ portando PS4/Xbox One X/Nintendo Switch Lite

Risparmia 70€ portando Xbox One S

In offerta anche i giochi Nintendo: Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe costano 49.98 euro mentre 51 Giochi Classici è in promozione a 29.98 euro, disponibile anche Pokemon Snap a 60.98 euro, inoltre fino al 19 maggio i Joy-Con sono in promozione a 69.98 euro la coppia, varie colorazioni disponibili. Sconti anche sulle custodie per Nintendo Switch e sui Joy-Con Hori con D-Pad, trovate l'elenco completo delle offerte nel volantone GSZ.