Nintendo Switch, quali giochi escono ad aprile? La Top 3 da non perdere

Dopo un marzo segnato da un'esclusiva come Princess Peach Showtime, l'utenza Switch è chiamata a prepararsi ad un mese orfano di produzioni proprietarie di Nintendo ma non privo di giochi interessanti e potenzialmente molto validi. Andiamo alla scoperta delle principali novità di aprile 2024 per Nintendo Switch.

Le uscite di aprile 2024 per Nintendo Switch

Saviorless - 2 aprile

Girl Genius: Adventures in Castle Heterodyne - 3 aprile

Colony Defense - The Ultimate Minimalist Tower Base Defense Game - 4 aprile

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons - Sacred Reunion - 4 aprile

Freedom Planet 2 - 4 aprile

Tengoku Struggle: Strayside - 4 aprile

Botany Manor - 9 aprile

Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy: Complete Edition - 10 aprile

Hatsumira From the Future Undying - 11 aprile

Cirrus Business - 11 aprile

Let's! Revolution! - 11 aprile

Sophia the Traveler - 11 aprile

Steins;Gate 15th Anniversary Double Pack- 11 aprile

Grounded - 16 aprile

Planet of Lana - 16 aprile

ArcRunner - 18 aprile

Ready, Steady, Ship! - 19 aprile

Whisker Waters - 19 aprile

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 aprile

Tales of Kenzera: Zau - 23 aprile

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - 23 aprile

Another Crab's Treasure - 25 aprile

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute - 25 aprile

Library Of Ruina - 25 aprile

Megaton Musashi: Wired - 25 aprile

SaGa Emerald Beyond - 25 aprile

S.O.L Search of Light - 25 aprile

Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition - 26 aprile

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! - 26 aprile

Lunar Lander: Beyond - 26 aprile

El Shaddai: Ascension of the Metatron - 28 aprile

Braid: Anniversary Edition - 30 aprile

Top 3 da non Perdere

Planet of Lana - 16 aprile



Dopo quasi un anno di esclusività console per Xbox, Planet of Lana è pronto a concedersi anche a tutti i possessori di Nintendo Switch. Trattasi di un'avventura cinematografica a scorrimento orizzontale in salsa sci-fi, che vede una ragazza e il suo fedele compagno felino impegnati in una missione per preservare la vita su un pianeta alieno. Nel corso dell'avventura il duo è chiamato ad affrontare rompicapi, sezioni stealth e impegnative sequenze d'azione. Preordinando Planet of Lana prima del lancio potrete beneficiare di uno sconto del 10% e acquistarlo a 17,99 euro anziché 19,99 euro.

A proposito di esclusive Xbox in procinto di terminare, il 16 aprile arriva su Switch anche Grounded, gioco di sopravvivenza multiplayer a misura d'insetto firmato da Obsidian Entertainment.

Tales of Kenzera: Zau - 23 aprile



Da Surgent Studios (realtà fondata Abubakar Salim, attore britannico noto per aver interpretato Bayek in Assassin's Creed Origins) ed EA Originals arriva Tales of Kenzera: Zau, un metroidvania 2.5D con protagonista Zau, un giovane shamano che ha stretto un patto con la morte. Esplorando Kenzera, una terra invasa da spiriti ancestrali perduti, avrete modo di utilizzare i poteri del Sole e della Luna e al tempo stesso vivere una toccante storia sull'amore e il coraggio di andare avanti dopo una perdita devastante.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 aprile

Appassionati di JRPG, sull'attenti! Aprile è il mese di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, produzione finanziata con Kickstarter che segna il ritorno sulle scene del papà di Suikoden Yoshitaka Murayama, qui in veste di Game Director e Produttore. Addentrandovi nel mondo di Allraan, un mosaico di nazioni e culture dilaniato dalla guerra, avrete modo di reclutare e condurre in battaglia oltre cento personaggi mediante un sistema di combattimento a turni. La verticalità e gli ostacoli disseminati nell'ambiente contribuiranno a vivacizzare la dimensione strategica dell'esperienza.

