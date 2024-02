Nintendo Switch, quali giochi escono a marzo? Top 3 degli imperdibili

Marzo è un mese molto importante per Nintendo Switch, dal momento che segna il debutto di un'importante esclusiva. La nuova avventura della Principessa Peach non è tuttavia l'unica meritevole d'attenzione, dal momento che la lista delle nuove uscite risulta essere particolarmente ricca.

Le nuove uscite di marzo 2024 per Nintendo Switch

Ufouria 2: The Saga - 1 marzo

Expeditions: A MudRunner Game - 5 marzo

Snufkin: Melody of Moominvalley - 7 marzo

New Star GP - 7 marzo

Unicorn Overlord - 8 marzo

Warhammer 40,000: Dakka Squadron FLYBOYZ EDITION - 8 marzo

Stolen Realm - 11 marzo

Contra: Operation Galuga - 12 marzo

Star Wars: Battlefront Classic Collection - 14 marzo

Garden Life: Cozy Simulator - 14 marzo

Lawn Mowing Simulator - 14 marzo

Gylt - 14 marzo

Rainbow Moon - 15 marzo

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition - 15 marzo

PJ Masks Power Heroes Alleanza - 15 marzo

MLB The Show 24 - 19 marzo

Princess Peach: Showtime! - 22 marzo

The Legend of Legacy HD Remastered - 22 marzo

South Park: Snow Day! - 26 marzo

Pepper Grinder - 28 marzo

Outward Definitive Edition - 28 marzo

La Top 3 da non perdere

Unicorn Overlord dal'8 marzo

Dall'estro delle menti che ci hanno già regalato piccole grandi perle come 13 Sentinels: Aegis Rim e Odin Sphere, sta per arrivare Unicorn Overlord, un nuovo promettente gioco di ruolo fantasy tattico di made in Vanillaware. Unicorn Overlord combina i dettami del genere GDR tattico con un grande mondo esplorabile composto da cinque nazioni, nelle quali è possibile compiere gesta eroiche e ottenere fama, e un sistema di combattimento profondo con 60 personaggi diversi - da umani a elfi, passando per belve enormi e creature dall'aspetto angelico. Il tutto è animato con il pregevole stile artistico di Vanillaware, marchio di fabbrica della casa. Nell'attesa, scoprite maggiori dettagli sulla produzione leggendo la nostra anteprima di Unicorn Overlord.

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition dal 15 marzo

Zitto zitto, a sei anni dall'uscita originaria e a quasi tre anni dall'annuncio della versione Switch, Kingdom Come Deliverance ha finalmente trovato la strada per il sistema ibrido di Nintendo grazie ad un porting realizzato da Saber Interactive. Per chi se lo fosse perso, Kingdom Come Deliverance è un gioco di ruolo open world in prima persona di stampo realistico ambientato nella Boemia del quindicesimo secolo. A causa della sanguinosa guerra civile in corso, il protagonista assiste alla distruzione del suo villaggio e al massacro dei suoi familiari. Deciso a vendicarli, impugna la spada e s'imbarca in una storia non lineare dettata dalle vostre scelte. Potete scoprire maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra recensione originale di Kingdom Come Deliverance, resta solo da appurare la riuscita del porting per Nintendo Switch.

Princess Peach: Showtime! dal 22 marzo

Nella nostra lista degli imperdibili non può ovviamente mancare Princess Peach Showtime, prima grande nuova esclusiva per Nintendo Switch del 2024. In questa avventura in solitaria, la Principessa Peach è chiamata a vestire i panni della protagonista per sventare i malvagi piani di Uva Spina e della Compagnia dei Mosti, che hanno messo sotto scacco il Teatro Splendente. Per l'occasione, la bionda principessa del Regno dei Funghi può fare affidamento su un ampio guardaroba e sfoggiare molteplici outfit, ognuno dotato di abilità e stili di gioco distintivi: Peach Spadaccina, Ladra, Detective, Kung Fu, Pasticciera, Sirena e Pattinatrice sul Ghiaccio sono solamente alcuni dei look possibili in un'avventura che, a giudicare dalla nostra ultima prova di Princess Peach Showtime, si preannuncia uno spettacolo in tutti i sensi.