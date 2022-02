Nintendo Switch tra 'giochi evergreen' e nuovi titoli: la visione di Furukawa

Nel corso dell'ultima tornata di Domande e Risposte organizzata dai dirigenti della casa di Kyoto, il presidente Shuntaro Furukawa ha delineato la visione di Nintendo sul futuro di Switch tra vendite di console, successi "evergreen" e necessità di lanciare nuovi videogiochi.

Nella cornice dell'ultimo Q&A tenuto con gli investitori e gli azionisti Nintendo, il massimo esponente della compagnia nipponica ha esordito nel suo discorso citando i cosiddetti "videogiochi evergreen", ossia le esclusive Switch dal successo commerciale più duraturo come Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe o Zelda Breath of the Wild.

A tal riguardo, Furukawa spiega che "i giochi evergreen lanciati nei precedenti anni fiscali rappresentano la più ampia quota delle vendite complessive di software dell'ultimo anno fiscale. Tra aprile e dicembre 2021, i giochi evergreen hanno rappresentato il 60% circa delle vendite software complessive di videogiochi first party Nintendo. [...] I consumatori che acquistano da poco una console Switch spesso scelgono di acquistare un titolo evergreen come secondo o terzo gioco".

Il presidente di Nintendo si riallaccia però alle sue precedenti dichiarazioni a conferma del fatto che Switch si trova a metà ciclo di vita per sottolineare come "Switch è entrata nel suo sesto anno e riteniamo che ci sarà una diminuzione graduale nella percentuale di acquisti di giochi evergreen da parte degli utenti. Prevediamo infatti che una fetta sempre più ampia di Nintendo Switch che venderemo da qui in avanti saranno acquistate da utenti che ne possiedono già una propria, sia per aggiungere una console Switch nel proprio nucleo familiare che per sostituire il suo modello precedente con Switch OLED. In questi casi, i consumatori spesso possiedono già titoli evergreen".

Con questa consapevolezza, Furukawa spiega che Nintendo orienterà le proprie strategie di mercato sullo sviluppo di nuovi titoli: "Sia i nuovi acquirenti di Switch che gli utenti di lunga data sono interessati all'acquisto di nuovi videogiochi. Da qui in avanti, sarà importante offrire non solo una varietà di hardware e software evergreen, ma anche rafforzare le vendite di titoli nuovi".

A proposito di nuovi titoli, su queste pagine trovate il nostro riassunto sui giochi mostrati durante il Nintendo Direct del 9 febbraio.