Nintendo Switch, giochi gratis: Daemon X Machina agli abbonati Switch Online per 7 giorni

Dopo aver offerto agli abbonati Nintendo Switch Online la possibilità di giocare gratis a Minecraft Dungeons ad agosto , il colosso di Kyoto ha deciso di replicare la gradita iniziativa anche a settembre.

Questa volta, il titolo protagonista della promozione è però Daemon X Machina, produzione a firma Marvelous Entertainment esordita in esclusiva temporale su Nintendo Switch nel corso del 2019. Gli abbonati a Nintendo Switch Online curiosi di testare con mano l'opera potranno farlo senza alcun costo aggiuntivo per un periodo di ben 7 giorni. La versione di prova gratuita di Daemon X Machina sarà attivata in data 13 settembre e resterà disponibile sino al successivo 19 settembre 2021. Un arco di tempo dunque decisamente interessante per avventurarsi nel gioco di Marvelous.



Action game a tema mecha, il titolo vede i giocatori salire a bordo di colossali robot per cimentarsi in frenetici scontri a base di armi speciali ad alto tasso distruttivo. Realizzato da Kenichiro Tsukuda, il titolo si pone l'obiettivo di rievocare produzioni del passato videoludico quali Armored Core: per tutti i dettagli, potete fare riferimento alla recensione di Daemon X Machina disponibile su Everyeye.

Nel frattempo, non rallentano le indiscrezioni che vorrebbero anche i giochi Game Boy in arrivo gratis per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.