Nintendo Switch: giochi imperdibili a meno di 5 euro, offerte e sconti

In attesa dei Cyber Deals per il Black Friday, Nintendo eShop si aggiorna con una nuova valanga di sconti e offerte sui migliori giochi per la console ibrida. Per guidarvi al meglio negli acquisti, abbiamo selezionati i migliori giochi a meno di 5 euro, davvero imperdibili.

Iniziamo con Asterix & Obelix XXL 2 a 2.99 euro mentre Grim Fandango Remastered costa 3,24 euro e si continua con This War of Mine Complete Edition a soli 1,99 euro senza dimenticare Limbo e Toki a 99 centesimi l'uno, niente male vero?

Il fenomeno Among Us costa 2.57 euro, interessante anche la Deponia Collection a 3.99 euro, ottimo prezzo per una raccolta che include ben quattro giochi: Deponia, Chaos on Deponia, Goodbye Deponia e Deponia Doomsday. Arkanoid Eternal Battle è in sconto a 3,99 euro mentre I Pilastri della Terra (basato sull'omonimo libro di Ken Follet) ha un prezzo scontato di 1,99 euro.

Il folle Zombieland Double Tap Road Trip costa 3.99 euro in offerta, Bloodstained Curse of the Moon è in sconto a 4.99 euro mentre con 3.99 euro potete comprare lo psichedelico Crypt of the NecroDancer Nintendo Switch Edition.

In chiusura vi segnaliamo Nickelodeon Kart Racers a 4.49 euro, Oceanhorn Monster of Uncharted Seas (con vibe stile The Legend of Zelda) a 3.74 euro e The Escapists 2 a 4,99 euro.