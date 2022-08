Nintendo Switch: giochi in offerta a solo 1 euro (o poco più) sull'eShop

Il Nintendo eShop e il catalogo dei giochi per Switch sono adatti alle tasche di tutti i videogiocatori. Sul negozio digitale della casa di Kyoto sono continuamente disponibili delle offerte, grazie alle quali è possibile acquistare dei titoli a prezzi davvero ridotti.

C'è sempre qualcosa di interessante da acquistare, anche se nel portafoglio è rimasto un budget equivalente al valora di un caffè, o al massimo di un cappuccino. Volete delle prove? Con un solo euro, potete acquistare Death Squared, un puzzle cooperativo per uno, due o quattro giocatori perfetto per le serate in compagnia di amici e familiari. L'obiettivo è quello di collaborare per accompagnare dei simpatici robottini sani e salvi verso il traguardo. Presente all'appello anche l'immancabile Toki a 1,04 euro, nuova versione del gioco di azione a piattaforme cult del 1989. Aiutate il guerriero della giungla Toki a ricongiungersi con la sua amata Miho, rapita dal terribile stregone voodoo Vookimedlo e dall’ignobile demone Bashtar.

Basta alzare (ma non troppo) il budget a 1,49 euro per acquistare Felix the Reaper, un puzzle 3D basato sulla manipolazione delle ombre. Il protagonista - un impiegato del Ministero della Morte innamorato di una ragazza del Ministero della Vita - può muoversi solamente all'interno delle ombre, rigorosamente a ritmo di musica. Aggiungiamo alla lista anche Shift Happens, anch'esso a 1,49 euro, un gioco di piattaforme ricco di enigmi ambientali basati sulla fisica appositamente studiato per essere giocato da due persone in cooperativa locale.

Come abbiamo visto, le opportunità di risparmio non mancano. Se non ne avete ancora abbastanza, consultate la lista dei giochi più economici disponibili sul Nintendo eShop.