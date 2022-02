Nintendo Switch: giochi in offerta a meno di 10 euro, c'è anche Hollow Knight

Tornano i saldi su Nintendo eShop, lo store digitale della casa di Kyoto si aggiorna con una nuova selezione di offerte dedicate ai migliori videogiochi per Nintendo Switch, in vendita a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato.

In questa occasione siamo andati alla ricerca di giochi a meno di dieci euro, trovando alcune chicche molto interessanti in questa fascia di prezzo. Ad esempio Overcooked! 2 costa 8.49 euro mentre Hollow Knight è in offerta a 7.49 euro, Worms W.M.D. costa 5.99 euro e bastano 3.74 euro per acquistare Worms Rumble. Si continua con Blasphemous a 6.24 euro, stesso prezzo per Moving Out mentre Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry costa ancora meno, solo 3,99 euro.

E ancora spazio a Lumo a 1.99 euro, Overcooked! Special Edition a 4.99 euro, Syberia 1+2 a 2.44 euro, Silence a 1.99 euro, King of Seas del team italiano 3D Clouds a 9.99 euro e Zombieland Double Tap Road Trip a 9,99 euro. My Time At Portia costa 7.49 euro, Alex Kidd in Miracle World DX è in offerta a 9.99 euro e infine vi segnaliamo anche Yoku's Island Express a 4,99 euro.

Una selezione di titoli piuttosto varia e questi sono solamente una piccola parte dei giochi in offerta su eShop a meno di dieci euro l'uno.