Nintendo Switch: giochi in offerta a meno di 5€, consigli per gli acquisti

Si avvicina il weekend e come spesso accade vi proponiamo una serie di consigli per giocare spendendo poco, in questo caso prendendo in esame gli sconti sul Nintendo eShop. Il budget? Meno di 5 euro.

E' vero, cinque euro non sono tanti ma è comunque possibile investirli per acquistare giochi più che dignitosi e capaci di intrattenervi a lungo. Qualche nome? Toki costa 1.11 euro, Silence è in vendita a 1.99 euro mentre The Flame in the Flood Complete Edition costa 2,99 euro.

Si continua con Deponia a 1.99 euro, Gear Club Unlimited a 2.98 euro, Peaky Blinders Mastermind a 4.99 euro e Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry a 3,99 euro. E ancora, Dex a 1.49 euro, Velocity 2X a 3.99 euro, Beholder Complete Edition a 2.99 euro, Syberia 2 a 1.99 euro e Syberia a 2,98 euro.

Goodbye Deponia costa 1.99 euro, Golf Peaks è in promozione a 1.49 euro mentre Deponia Doomsday ha un prezzo di 1,99 euro, stesso prezzo per Chaos on Deponia. Infine vi segnaliamo Serial Cleaner a 2.24 euro, Hue a 1.99 euro e 16-bit Soccer a 99 centesimi. Tanti giochi indie di discreta fattura, sul Nintendo eShop trovate tanti altri giochi a meno di 5 euro in offerta ancora per pochi giorni.