Nintendo Switch giochi in offerta su Amazon.it: da Super Mario Odyssey a Link's Awakening

Con l'arrivo della primavera, i giocatori in possesso di Nintendo Switch possono guardare con interesse al catalogo di titoli disponibili su Amazon Italia, che propone al momento diversi sconti interessanti.

Il colosso dell'e-commerce offre infatti promozioni su molteplici esclusive della Grande N, disponibili a prezzo ridotto. La selezione include grandi IP della casa di Kyoto, da The Legend of Zelda: Link's Awakening ad Animal Crossing: New Horizons, passando per Mario Kart 8: Deluxe, Pokémon Spada e Luigi's Mansion 3.



Di seguito, vi segnaliamo alcuni dei giochi che è al momento possibile acquistare sfruttando le promozioni di Amazon Italia. Tutti i titoli citati sono venduti e spediti da Amazon e usufruiscono dunque di tutti i benefici derivanti dall'abbonamento ad Amazon Prime, inclusa la possibilità di usufruire della spedizione rapida e gratuita per tutti gli iscritti al servizio.

Amazon Italia non specifica sino a quando saranno disponibili gli sconti, consigliamo dunque ai giocatori interessati di approfittarne nel breve periodo prima che i titoli tornino ad essere venduti a prezzo pieno.