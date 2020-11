Nintendo Switch e giochi in offerta per il Black Friday, da Animal Crossing a Mario Kart 8

Su Amazon è già Black Friday! Il sito di eCommerce numero uno al mondo lancia da oggi una serie di offerte pre Black Friday con sconti su tantissimi prodotti, tra cui anche videogiochi e console. Ecco le migliori offerte targate Nintendo!

Su Amazon.it Nintendo Switch Lite costa 189.99 euro invece di 219.99 euro, nel momento in cui scriviamo sono disponibili tutte le colorazioni ovvero grigio, turchese, giallo e corallo. Le offerte si estendono anche ad una serie di giochi Nintendo venduti a 44.99 euro l'uno, tra questi troviamo Super Mario Odyssey, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe e Luigi's Mansion 3.

Sconti Nintendo Switch

Da segnalare anche il preordine di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, in uscita a febbraio 2021 e ora disponibile a soli 49.99 euro in preorder. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni continueremo a segnalarvi gli sconti e le promozioni dell'Amazon Black Friday, seguiteci su Telegram per essere certi di non perdervi le migliori offerte Black Friday 2020.