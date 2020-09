Nintendo Switch e giochi in offerta nel nuovo volantino Comet di metà settembre

Gruppo Comet presenta il nuovo volantino Gli Incredibili, con tante offerte valide dal 16 al 30 settembre 2020. Tra i vari prodotti in promozione troviamo anche articoli della categoria console e videogiochi, con particolare focus su Nintendo Switch.

Nintendo Switch con Joy-Con Blu e Rosso Neon costa 299 euro anzichè 329 euro, con un risparmio pari al 9% sul prezzo di listino. In offerta anche i Joy-Con, proposti a 59.99 euro invece di 69.99 euro (sconto del 14%), offerta valida su varie colorazioni tra cui blu e giallo, verde e rosa e viola/arancione.

Infine, sconti sui migliori giochi per Nintendo Switch disponibili a 49.99 euro l'uno invece di 59.99 euro, tra i vari titoli in promozione troviamo Splatoon 2, Fire Emblem Three Houses, Pokken Tournament DX, Super Mario Odyssey e The Elder Scrolls V Skyrim.

Nel link in calce alla notizia trovate il nuovo volantino Gli Incredibili di Comet, per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte delle grandi catene e dei rivenditori online vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor, sedie gaming e tanto altro.