Nintendo Switch giochi in offerta per il Prime Day su Amazon

Dopo aver visto le migliori offerte PlayStation per l'Amazon Prime Day 2022 passiamo ora in rassegna gli sconti sui giochi del catalogo Nintendo Switch, anche in questo caso i titoli in promozione a prezzo scontato sono davvero tanti, offerte valide solo per le giornata di martedì 12 e mercoledì 13 luglio.

Tante le offerte sui giochi Switch, tra i titoli in offerta segnaliamo Crash Bandicoot 4, 13 Sentinels Aegis Rim, Mario Strikers Battle League Football, Bakugan Campioni di Vestroia, Mortal Kombat 11, Pokemon Diamante e Perla.

Giochi Nintendo Switch in sconto

E se volete risparmiare ancora di più ricordate che su Amazon Warehouse ci sono tantissimi prodotti in vendita con lo sconto del 20%, spesso in condizioni pari al nuovo o con confezione leggermente danneggiata.