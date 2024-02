Nintendo Switch: quali sono i giochi retail più venduti in Giappone nel 2023?

Siamo giunti all'inizio di un nuovo anno e, dopo aver visto un 2023 ricco di tante promesse e altrettante sorprese, continuano a giungere maggiori dettagli sui videogiochi più venduti in Giappone nel corso del 2023. Nello specifico, sono arrivate alcune informazioni sui titoli retail per Nintendo Switch più acquistati nella terra del Sol Levante.

Il 2023 di Nintendo è stato da urlo, soprattutto nel mercato orientale di riferimento: Nintendo Switch ha fatto il boom in Giappone nel 2023, superando le vendite dello scorso anno. Dai dati relativi alle sole controparti fisiche dei giochi piazzati, emergono diverse conferme per quello che è stato uno degli anni più densi di produzioni ludiche. In Giappone, il gioco Nintendo Switch più venduto in formato fisico è stato Zelda Tears of the Kingdom, seguito da altre due pregiatissime esclusive dell'anno ormai conclusosi: Super Mario Bros Wonder e Pikmin 4.

Ma che dire per le restanti avventure prime e terze parti? Ecco i dati ufficiali provenienti dall'ecosistema videoludico della Grande N:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch, Nintendo) – 1,929,603 Super Mario Bros Wonder (Switch, Nintendo) – 1,549,401 Pikmin 4 (Switch, Nintendo) – 1,119,027 Pokémon Scarlatto & Violetto (Switch, The Pokémon Company) – 907,432 Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope (Switch, Konami) – 795,681 Mario Kart 8 Deluxe (Switch, Nintendo) – 617,223 Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch, Nintendo) – 514,581 Dragon Quest Monsters: The Dark Prince (Switch, Square Enix) – 510,477 Splatoon 3 (Switch, Nintendo) – 503,312 Super Mario RPG (Switch, Nintendo) – 447,687

Quale di questi titoli entrati a far parte della top 10 del 2023 avete giocato e apprezzato? Non esitate a farcelo sapere qui sotto con un commento. Intanto, mentre che vengono rilasciati altri dati sull'ecosistema Switch, il mondo videoludico è in fermento per il possibile Nintendo Direct che potrebbe giungere la prossima settimana.