Nintendo Switch: giochi in sconto a meno di 10€, occasioni da non perdere

Ormai lo sapete, noi siamo sempre molto attenti a farvi risparmiare e ogni giorno vi segnaliamo le migliori occasioni dei negozi fisici e digitali. Questa volta diamo una occhiata alle offerte del Nintendo eShop con particolare attenzione posta sui giochi in sconto a meno di dieci euro.

Una cifra contenuto ma che vi permetterà di acquistare titoli di discreta qualità come Asterix & Obelix XXL3 The Crystal Menhir a 6.99 euro, This War of Mine Complete Edition a 1.99 euro, Asterix & Obelix XXL2 a 3.89 euro, Inside a 2.99 euro e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 a 4,99 euro.

E ancora, Limbo a 1.99 euro, Naruto Ultimate Ninja Storm a 4.99 euro, Worms W.M.D. a 5.99 euro, Overcooked! 2 a 8.49 euro, Valfaris a 7.49 euro, Syberia 3 a 4.99 euro, Children of Morta a 6.59 euro, Blasphemous a 6.24 euro, What Remains of Edith Finch a 5.99 euro, Goetia 2 a 8.99 euro, Oceanhorn Monster of Uncharted Seas a 5.24 euro, Dex a 1.99 euro e Steamworld Heist Ultimate Edition a 4,99 euro.

In chiusura vi segnaliamo Nickelodeon Kart Racers a 7.49 euro, My Time at Portia a 7.49 euro, Moving Out a 6.24 euro, Divination a 3.99 euro. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.