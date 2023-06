Nintendo Switch: giochi in sconto a meno di 3 euro, ci sono tanti indie!

Siamo ormai a luglio e Nintendo eShop si aggiorna con nuove offerte, per festeggiare l'inizio del nuovo mese vi proponiamo una selezione di giochi in sconto a meno di tre euro, una cifra ampiamente alla portata di tutte le tasche.

Non aspettatevi ovviamente di poter comprare giochi AAA recenti a questo prezzo ma in generale questa fascia riserva molte sorprese per quanto riguarda la produzione indipendente. Qualche nome?

Professor Rubik's Brian Fitness costa 2.79 euro mentre Kitten Island è in vendita a soli 99 centesimi mentre This War of Mine Complete Edition costa solo 1.99 euro, da segnalare anche Flashback a 1.04 euro, Silence 1.99 euro e il pacchetto Syberia 1&2 a 2,44 euro. E ancora, Minigolf Adventure è in sconto a 99 centesimi, così come Robonauts, Diabolic e Pocket Mini Golf.

LUMO è in sconto a 1.99 euro, Green Hell costa 2.49 euro e vi segnaliamo anche il picchiaduro a scorrimento The TakeOver a 2.99 euro, il coloratissimo Runbow a 1.49 euro, The Suicide of Rachel Foster a 1.99 euro, Real Boxing 2 a 99 centesimi, Panzer Dragoon Remake a 2,49 euro e SteamWorld Heist Ultimate Edition a 2,99 euro.

In chiusura Cotton 100% costa 2.99 euro, State of Mind è in sconto a 1.99 euro e vi segnaliamo Deponia a 1.99 euro e Bridge Constructor Portal a 2,49 euro.