Nintendo Switch: giochi in sconto a meno di 5 euro, migliori offerte di febbraio

Il festival di febbraio sul Nintendo eShop offre centinaia di giochi per Switch, Switch Lite e Switch OLED a prezzi scontati, noi come al solito siamo andati a scavare per trovare le migliori chicche a meno di 5 euro... e ci siamo imbattuti in alcune interessanti sorprese.

Qualche esempio? XCOM 2 Collection a 4.99 euro, prezzo interessante per un pacchetto che include il gioco completo e l'espansione War of the Chosen, oltre a quattro DLC aggiuntivi. Si continua con This War of Mine Complete Edition a 3.59 euro, Super Bomberman R a 4.49 euro, Inside a 1.99 euro, Toki a 1.49 euro e Limbo a 99 centesimi.



Contra Rogue Corpse costa 1.99 euro, Asterix & Obelix XXL 2 è in offerta a 4.49 euro, Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry costa 3.99 euro, Castlevania Anniversary Collection è in promozione a 4.99 euro, stesso prezzo per Contra Anniversary Collection. Da citare anche Quake a 4.99 euro, Among Us a 3 euro, Brothers A Tale of Two Sons a 2.99 euro, Torchlight 2 a 4.99 euro, Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast a 4.49 euro e Overcooked! Special Edition a 4,99 euro. In chiusura, Flashback a 1.49 euro e The Kong Kong Massacre a 4,99 euro.