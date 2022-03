Nintendo Switch: giochi in sconto a meno di 5 euro, le nuove offerte

Si avvicina il fine settimana e cosa c'è di meglio che comprare nuovi giochi, sopratutto se in offerta? Detto fatto, vediamo cosa offre il Nintendo eShop nella fascia di prezzo più economica fino a cinque euro. Troveremo qualcosa di valido e meritevole di attenzione?

Ve lo diciamo subito, non c'è moltissimo in questa fascia di prezzo ma non mancano interessanti sorprese come Down in Bermuda a 1.99 euro, FAR Lone Sails a 2.99 euro, Lumo e Silence a 1.99 euro l'uno, Real Boxing 2 a 1.80 euro e DOOM 3 a 2,49 euro.

E ancora, Ghost Parade costa 3.99 euro, AER Memories of Old 1.99 euro, Badland Game of the Year Edition 1.80 euro e Moon Rider 2,49 euro. Si continua con Double Dragon 4 a 3.80 euro, Vampire The Masquerade Coteries of New York a 3.99 euro e Dex a 1,80 euro.

In chiusura segnaliamo Shing! a 3.99 euro, Animus a 3.32 euro, Tin & Kuna a 2.49 euro, DOOM (1993) a 2.49 euro, Guilty Gear XX Accent Core Plus R a 2.24 euro, Guilty Gear a 1.49 euro e SteamWorld Heist Ultimate Edition a 4,99 euro. Comprerete qualcosa? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ricordatevi che le offerte del Nintendo eShop sono valide ancora solo per pochi giorni.