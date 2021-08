Nintendo Switch: giochi in sconto a meno di 5 euro, le nuove offerte eShop

Esistono giochi per Nintendo Switch a meno di 5 euro? Se ci seguite abitualmente sapete che la risposta a questa domanda è affermativa, più volte vi abbiamo segnalato giochi economici per la console ibrida e grazie alle nuove offerte dell'eShop vediamo ora una selezione di giochi per Switch in offerta a meno di 5 euro.

Tra i tanti segnaliamo Toki a 99 centesimi, il remake del celebre platform uscito alla fine degli anni '80 è in promozione e costa meno di un caffè... impossibile resistere. Stesso prezzo per Moto Racer 4, un racing non particolarmente entusiasmante in realtà ma anche in questo caso il prezzo estremamente contenuto potrebbe spingere gli appassionati del genere all'acquisto.

Salendo di prezzo troviamo Deponia e State of Mind a 1.99 euro l'uno, stesso prezzo per Lumo, MotoGP18, AER Memories of Old e Cooking! Simulator. Si continua con Agent A Enigma in Incognito a 99 centesimi, Gunman Clive HD Collection a 4.99 euro, Boomerang Fu a 1.99 euro, Zero Strain a 2.99 euro, Xenon Racer a 2.49 euro e Silence a 1,99 euro.

Ne volete ancora? OlliOlli Switch Stance costa 2.99 euro, Syberia 2 è in vendita a 1.99 euro mentre il violentissimo Butcher costa 3.99 euro, infine Milanoir è in promozione a 2,59 euro.