Nintendo Switch e giochi in sconto su Amazon: nuove offerte per il Cyber Monday

Ultime ore di offerte Amazon per il Cyber Monday, in questo lunedì di fine novembre vi proponiamo una vetrina dedicata a Nintendo Switch, la console della casa di Kyoto è in vendita a prezzo ridotto così come alcuni giochi del catalogo Switch.

Nintendo Switch (Revisione 2019) costa 299 euro, da non dimenticare i giochi con Two Point Hospital a 19.99 euro, Animal Crossing New Horizons a 44.99 euro e FIFA 21 Legacy Edition a 39.99 euro, senza dimenticare il fenomeno Minecraft a 24,99 euro.

Sconti Switch Amazon

Sconti anche su Just Dance 2021 e Captain Tsubasa Rise of New Champions, due dei più recenti giochi per Nintendo Switch. Tutte le offerte indicate sono valide fino alle 23:59 di oggi, lunedì 30 novembre, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi, dal primo dicembre tutti gli articoli torneranno ad essere venduti a prezzo pieno