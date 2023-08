Nintendo Switch giochi in sconto: al via i saldi multiplayer, ecco le migliori offerte

Come promesso dalla Grande N, in seguito all'inizio del Festival Multiplayer su Nintendo Switch, è ora arrivato il momento di dare il benvenuto a tanti nuovi sconti su Nintendo eShop.

Il negozio digitale del colosso di Kyoto dà infatti il benvenuto ai nuovi saldi multiplayer, con tantissimi titoli proposti a prezzo ridotto, con sconti sino al 67%. Attive da giovedì 17 agosto, le promozioni coinvolgono una interessante selezione di giochi Nintendo Switch, tra esclusive Nintendo e produzioni terze parti. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti.

Giochi Nintendo Switch in sconto

Animal Crossing: New Horizons : scontato del 25%, a 44,99 euro;

: scontato del 25%, a 44,99 euro; Mario Party Superstars : scontato del 33%, a 39,99 euro;

: scontato del 33%, a 39,99 euro; Luigi's Mansion 3 : scontato del 33%, a 39,99 euro;

: scontato del 33%, a 39,99 euro; Kirby: Star Allies : scontato del 33%, a 39,99 euro;

: scontato del 33%, a 39,99 euro; Donkey Kong Country: Tropical Freeze : scontato del 33%, a 39,99 euro;

: scontato del 33%, a 39,99 euro; TemTem : scontato del 33%, a 30,14 euro;

: scontato del 33%, a 30,14 euro; Diablo II: Resurrected : scontato del 67%, a 13,19 euro;

: scontato del 67%, a 13,19 euro; Monster Hunter: Rise : scontato del 60%, a 15,99 euro;

: scontato del 60%, a 15,99 euro; Mario Golf: Super Rush : scontato del 33%, a 39,99 euro;

: scontato del 33%, a 39,99 euro; Pikuniku : scontato del 75%, a 3,24 euro;

: scontato del 75%, a 3,24 euro; WarioWare: Get It Together! : scontato del 30%, a 34,99 euro;

: scontato del 30%, a 34,99 euro; Mario Tennis Aces : scontato del 33%, a 39,99 euro;

: scontato del 33%, a 39,99 euro; Pokken Tournament DX : scontato del 33%, a 39,99 euro;

: scontato del 33%, a 39,99 euro; LEGO Star Wars: La Saga degli Sywalker: scontato del 67%, a 19,79 euro;

I saldi multiplayer resteranno attivi su Nintendo Switch sino alla giornata di domenica 27 agosto 2023. Nel frattempo, restano valide anche ulteriori iniziative del Festival Multiplayer di Nintendo.

