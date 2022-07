Nintendo Switch: giochi in sconto sull'eShop a meno di 10 euro

Come di consueto il Nintendo eShop può offrire sconti in gran quantità ed anche piuttosto interessanti, permettendo di risparmiare abbondantemente e godersi al tempo stesso produzioni memorabili. E le sorprese non mancano nemmeno tra i giochi in offerta a meno di 10 euro.

E tra questi compare una delle più gradite sorprese firmate Ubisoft per la console ibrida della Grande N: disponibile a 9,99 euro, in sconto di ben 30 euro rispetto al prezzo di listino, troviamo Mario + Rabbids Kingdom Battle, il primo episodio della serie strategica a turni che fa incontrario i mondi di Super Mario e dei Rabbids per dare vita ad un'avventura altamente coinvolgente e ricca di sfide. Con Mario + Rabbids Sparks of Hope in uscita il 20 ottobre 2022, riscoprire il gioco originale in vista del seguito potrebbe essere un'ottima idea, soprattutto ora che è offerto ad un prezzo molto vantaggioso.

Ma le sorprese non sono certo finite qui, dato che troviamo diverse altre produzioni interessanti a prezzi stracciati. Si pensi ad esempio alla raccolta Syberia 1 e 2, in vendita a soli 2,44 euro anziché i 34,99 di listino, ma anche ad indie molto apprezzati quali Lumo, Limbo, Inside e State of Mind, tutti disponibili a 1,99 euro. Ancora, è possibile trovare i primi due giochi della serie No More Heroes a 9,99 euro, oltre ad un intrigante Action/RPG come Sword of the Necromancer a 5,99 euro.

La lista è ancora piuttosto corposa e piena soprattutto di indie interessanti a bassissimo costo: controllate il Nintendo eShop per vedere cosa potete trovare di allettante per i vostri gusti!