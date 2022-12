Nintendo Switch, nuovi giochi a sorpresa e Indie in arrivo nel 2023: tutti gli annunci!

L'ultima settimana ha visto il team di Nintendo dedicare particolare attenzione ai nuovi videogiochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nel corso dei prossimi mesi, con una marea di annunci di ogni genere condivisi durante lo show Inside the House of Indies.

L'appuntamento di debutto del format ha visto protagonista Roman Sands RE: Build, un'inquietante avventura ambientata in un suggestivo paradiso collocato alla "fine dei tempi". In cerca di una fuga da questo strano non-luogo, i giocatori potranno immergersi nel titolo nel corso dell'estate 2023. La versione Nintendo Switch di Pupperazzi arriverà invece all'inizio del nuovo anno.



La seconda puntata di Inside the House of Indies ha invece portato con sé un nuovo trailer di The Gecko Gods, con la conferma del lancio del titolo nel 2023. Spazio anche al reveal di Risk of Rain: Returns, versione rimasterizzata ed ampliata di Risk of Rain. Anche quest'ultimo, arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno.



Il terzo appuntamento ha visto l'annuncio della versione Nintendo Switch di Potion Craft: Alchemist Simulator, in arrivo nella primavera 2023, dopo il recente debutto su PC. Il team di sviluppo del delizioso Tin Hearts ha inoltre confermato che il gioco sarà disponibile sulla console a partire dal prossimo 20 aprile 2023.



L'antico regno di Engardin farà invece da sfondo ad Afterimage, un promettente Action RPG 2D annunciato nel quarto episodio di Inside the House of Indies. Il titolo, dalle atmosfere evocative, debutterà il prossimo 25 aprile 2023. Atmosfere decisamente più disturbanti per Smile For Me, in arrivo la prossima primavera, con tanto di ezione retail.

Tra gli annunci del quinto e ultimo appuntamento con il format, hanno trovato spazio diversi annunci. Dust & Neon, avventura shooter con atmosfere cyber-western, arriverà su Nintendo Switch agli inizi del 2023. La primavera del nuovo anno porterà con sé anche UNDYING, un toccante racconto videoludico caratterizzato da una estetica minimalista. Spazio inoltre alla pubblicazione di un nuovo video gameplay di Sea of Stars, l'atteso prequel di The Messenger atteso per il prossimo anno. Purtroppo, però, ancora nessuna data precisa per il debutto di Sea of Stars.

In aggiunta, segnaliamo che ogni appuntamento con Inside the House of Indies ha portato con sé la pubblicazione a sorpresa di diversi titoli, ora disponibili su Nintendo Switch. Tra questi ultimi, possiamo citare:

Sports Story : folle avventura che fonde sport improbabili con un impianto da GDR e un comparto artistico nostalgico;

: folle avventura che fonde sport improbabili con un impianto da GDR e un comparto artistico nostalgico; Floppy Knights : una coloratissima avventura cartoon di stampo tattico;

: una coloratissima avventura cartoon di stampo tattico; Mortal Shell: Complete Edition : la versioni definitiva dell'apprezzato Action RPG;

: la versioni definitiva dell'apprezzato Action RPG; The Captain : avventura 2D in pixel art e dalle atmosfere sci-fi;

: avventura 2D in pixel art e dalle atmosfere sci-fi; The Punchuin : dagli autori di The Touryst, una insolita avventura in pixel art con protagonista un pinguino combattivo;

: dagli autori di The Touryst, una insolita avventura in pixel art con protagonista un pinguino combattivo; Sonority : una produzione Zelda-like a base di strumenti musicali;

: una produzione Zelda-like a base di strumenti musicali; Sail Forth : avventura piratesca dai colori vivaci;

: avventura piratesca dai colori vivaci; Melatonin , un rhythm game dedicati ai sogni;

, un rhythm game dedicati ai sogni; Hyper Gunsport: puzzle game single e multiplayer;

Infine, spazio all'annuncio degli speciali Saldi Indie World su Nintendo eShop, con sconti e promozioni dedicati alle gemme indipendenti che resteranno attivi sino al prossimo 1 gennaio 2023. Purtroppo, l'iniziativa non è stata attivata sul Nintendo eShop italiano.