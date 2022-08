Nintendo Switch: giochi a meno di tre euro in offerta sull'eShop

D'accordo, lo sappiamo, tre euro sono davvero pochi per comprare videogiochi di buona qualità ma non lasciatevi trarre in inganno, su Nintendo eShop è possibile trovare una selezione di giochi per Switch a meno di tre euro. Certo, non aspettatevi giochi AAA e AA a questo prezzo, ma ci sono davvero tanti indie validi in questa fascia.

Iniziamo citando CrashMetal Drift Racing Car Driving Simulator 2022 Games a 2.24 euro oppure Super Chariot a 1.49 euro, Yesterday Origins costa 1.93 euro mentre l'avventura State of Mind ha un prezzo scontato di 1,99 euro.

Moto Racer 4 costa 1.49 euro e vi segnaliamo anche il bundle Syberia 1+2 a 2.24 euro, ottimo prezzo per il pacchetto che include entrambe le avventure di Kate Walker. ATV Drift & Tricks costa 1.49 euro e non possiamo non segnalarvi Toki a 1.04 euro, il celebre platform con protagonista un uomo trasformato in primate è in vendita ad un prezzo davvero goloso, se siete amanti del genere non fatevelo scappare.

E ancora Silence costa 1.99 euro, stesso prezzo per Deponia e Edna & Harvey Harvey's New Eyes. Tin & Kuna è in sconto a 2.49 euro, Inversus Deluxe costa 1.79 euro e infine citiamo Rock n Roll Racing Off-Road DX a 1,99 euro.