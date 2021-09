Nintendo Switch: quali sono i giochi che usciranno nei prossimi mesi?

L’autunno di Nintendo Switch si prospetta piuttosto interessante grazie ad una serie di uscite di primo piano che non mancheranno di suscitare l’interesse dei possessori della console ibrida. Ma quali sono i giochi in uscita da tenere d’occhio? Facciamo il punto della situazione.

Il 24 settembre è la volta di Dragon Ball Z Kakarot mentre l’8 ottobre, in contemporanea con l’arrivo di Nintendo Switch Oled, esce Metroid Dread, il nuovo episodio delle avventure di Samus e gustoso antipasto in attesa di Metroid Prime 4. Sempre a ottobre (il 29) esce Mario Party Superstars, mentre a novembre è la volta di due nomi di grandi richiamo come Shin Megami Tensei V (12 novembre) ed i remake di Pokemon Diamante e Perla (19 novembre).

A dicembre Nintendo pubblicherà anche Advance Wars 1-2 Re-Boot Camp e Big Brain Academy Sfida tra Menti chiudendo così il 2021. Ancora senza data invece Hollow Knight Silksong, Project Triangle Strategy di Square Enix e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, per i quali sarà necessario attendere il 2022. L'anno nuovo si apre con Leggende Pokemon Arceus in uscita a gennaio, per il prossimo anno sono attesi anche Splatoon 3, Marvel’s Midnight Suns, Mario + Rabbids Sparks of Hope (ecco la nostra anteprima di Mario + Rabbids Sparks of Hope) e la speranza è quella di avere anche maggiori dettagli su due produzioni molto attese come Bayonetta 3 e Metroid Prime 4.