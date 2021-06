Nintendo Switch: da Zelda a Metroid, i giochi in uscita nel 2021 e oltre in un'infografica

Dopo aver assistito alle sorprese del Nintendo Direct dell'E3 2021, l'utente di Reddit conosciuto come Ieatdragonz ha realizzato un'infografica che mostra tutti i videogiochi (attualmente noti) in uscita su Nintendo Switch da qui ai prossimi mesi.

Attingendo alle diverse infografiche condivise in questi giorni dai canali social della casa di Kyoto, il redditor ha così ricostruito l'intera scaletta dei titoli che saranno disponibili sulla console ibrida della Grande N nel 2021 e oltre.

Il quadro che emerge dalla "stele di Rosetta nintendiana" di Ieatdragonz è particolarmente roseo per i possessori di Switch, se consideriamo che nella sola finestra temporale che copre i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 è prevista (o è già avvenuta) l'uscita di titoli come il fenomeno Laboratorio di Videogiochi, Zelda Skyward Sword HD, Monster Hunter Stories 2, CrisTales, No More Heroes 3, Mario Golf Super Rush o The Great Ace Attorney Chronicles.

L'infografica del redditor ci offre anche una visione d'insieme sui diversi progetti che entreranno a far parte della ludoteca di Nintendo Switch a partire dall'autunno di quest'anno: basta dare una rapida occhiata alla seconda parte di questa immagine composita per notare la presenza dei loghi di Diablo 2 Resurrected, Metroid Dread, Shin Megami Tensei V e, nel 2022 e oltre, di Zelda Breath of the Wild 2, Hollow Knight Silksong e Bayonetta 3. Fateci sapere con un commento quali videogiochi attendete maggiormente su Nintendo Switch.