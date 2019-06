Nintendo Switch: ecco i giochi in uscita questa settimana

Non tutti i lunedì vengono per nuocere: se è vero che inizia una nuova settimana lavorativa, è vero anche che possiamo finalmente dare un'occhiata ai nuovi giochi in arrivo, e nei prossimi sette giorni su Nintendo Switch approderà tanta bella roba.

Partiamo dagli appassionati del mondo dei motori, e in particolare di quello delle due ruote, visto che dal 6 Giugno potranno giocare sulla loro Switch a Moto GP 19, il gioco ufficiale del massimo campionato del mondo di motociclismo. Prima di fiondarvici sopra, leggete la nostra anteprima di Moto GP 19, curata dal nostro Francesco Fossetti).

Ma sono in arrivo anche titoli molto interessanti come Slay The Spire, un deckbuilder che prende ispirazione dai roguelike e promette tante ore di divertimento (per saperne di più, leggete la nostra recensione di Slay the Spire), o Red Siren: Space Defense, che potrà senz'altro far piacere agli amanti dei robottoni.

Da segnalare anche Summer Sports Games, un gioco arcade che ci farà competere in ben 12 discipline olimpiche per iniziare la preparazione in vista di Tokyo 2020. Vediamo nel dettaglio le uscite della settimana:

4 Giugno:

Timespinner

Perchang

Red Siren: Space Defense

Tiny Derby

6 Giugno:

Slay the Spire

Summer Sports Games

Moto GP 19

Legends of Tetrarch

7 Giugno:

Warlocks 2: God Slayers

Refunct

A quali di questi titoli siete interessati?