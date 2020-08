Nintendo Switch, un 'gioco che tutti apprezzeranno' in arrivo: teaser da NDW

Sembra che sia in arrivo un'interessante novità legata al catalogo di Nintendo Switch, con la presentazione di un nuovo titolo prevista nel brevissimo periodo.

Ad anticipare quest'informazione è la rivista giapponese Nintendo Dream: nel numero di agosto, il magazine ha infatti condiviso un intrigante teaser. Nell'edizione di settembre, si scrive, sarà presentato un nuovo gioco per Nintendo Switch che "tutti apprezzeranno". Purtroppo, sulle pagine del periodico non sono state inserite ulteriori informazioni o indizi in merito alla natura di questa produzione, che al momento resta dunque piuttosto misteriosa. A riportare la traduzione dal giapponese è la Redazione di Nintendo Everything, che ricorda come il prossimo numero di Nintendo Dream sarà disponibile a partire dal 19 settembre.



Di recente, nuovi rumor, diffusi da Emily Rogers, hanno riportato in auge la possibile pubblicazione di Super Mario 3D World su Nintendo Switch nel corso del 2021. L'insider riferisce che il porting, originariamente previsto per quest'anno, sarebbe stato posticipato a causa del Coronavirus. Al momento, tuttavia, non sussiste alcuna conferma ufficiale in merito all'effettiva esistenza del gioco. Esattamente come non risulta confermato un Nintendo Direct per la prossima settimana: un nuovo e imminente appuntamento con il format è anch'esso attualmente al centro di recenti voci di corridoio.