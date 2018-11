Nintendo Switch: gli analisti prevedono vendite superiori a quelle di PS4 nel 2019

Secondo il report della società di analisi Strategy Analytics, Nintendo Switch dominerà il mercato console nel 2019 registrando vendite superiori a quelle di PlayStation 4/PS4 Pro.

Le previsioni di analisi parlano di 17.3 milioni di Switch vendute nel 2019, 17.1 milioni di PS4 (compreso PlayStation 4 Pro) e Xbox One a quota 10 milioni, nonostante il marketplace della console Microsoft sia in crescita grazie al successo ottenuto da Xbox One X specialmente in Nord America.

Nel 2018, afferma Strategy Analytics, le vendite totali del mercato console hanno raggiunto quota 46.1 milioni di pezzi, il dato più alto dal 2010 ad oggi, con una console presente nel 45% delle case americane e nel 20% delle abitazioni europee.

Secondo gli analisti il 2019 non vedrà una flessione nelle vendite hardware come accade solitamente a questo punto del ciclo vitale delle piattaforme, i volumi dovrebbero anzi crescere grazie a tagli di prezzo e all'offerta software proposta dalle tre Hardware House e dai loro partner.