Nintendo Switch: gli hacker hanno già craccato il firmware 6.2.0

Nintendo ha pubblicato nei giorni scorsi il firmware 6.2.0 per Switch, il quale porta in dote solamente "migliorie alla stabilità generale e risoluzione di bug", questo almeno secondo il changelog ufficiale, anche se in realtà l'update nasconde qualcosa di più sotto il cofano.

Questo firmware contiene infatti alcune misure anti pirateria, Nintendo ha migliorato il processo di Secure Boot bloccando alcuni file che permettevano ai cracker di tenere traccia delle uscite su eShop e ottenere i file necessari per sbloccare tutti i giochi una volta caricati sullo store.

Il firmware è già stato violato da un gruppo di cracker, con grande scetticismo da parte della community, la quale si aspettava un protocollo di sicurezza decisamente più robusto. In questi giorni Nintendo deve anche fare i conti con i leak di Super Smash Bros Ultimate, il gioco è stato piratato e pubblicato sui circuiti di file sharing, un problema non da poco per la casa di Kyoto, considerando che mancano ancora dieci giorni al lancio ufficiale.