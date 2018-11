Nintendo Switch: gli spot natalizi giapponesi puntano sulle sue caratteristiche uniche

In vista delle festività natalizie 2018/2019, Nintendo ha pubblicato due nuovi spot per Nintendo Switch indirizzati in maniera specifica al pubblico giapponese.

Per questa nuova campagna marketing, la casa di Kyoto ha ancora una volta deciso di puntare tutto sulle caratteristiche distintive della console ibrida, che permette agli utenti di giocare nelle situazioni più disparate, come ad esempio a casa con gli amici, nei ristoranti, in palestra e in tanti altri luoghi. Il primo si focalizza in particolare su un pubblico di bambini, mentre il secondo mostra ragazzi e persone adulte. Il messaggio che la casa di Kyoto vuol far passare è molto semplice: Nintendo Switch è una console in grado di far divertire i giocatori di tutte le età.

Il mercato, intanto, le sta dando ragione. Stando agli ultimi dati divulgati, l'ibrida ha raggiunto quota 22,86 milioni di unità distribuite, quantitativo che le ha permesso, in meno di due anni, si sorpassare i risultati conseguiti dal GameCube nell'arco di un'intera generazione. Pochi giorni fa Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee sono diventati i giochi venduti più rapidamente in assoluto sulla piattaforma. Per le festività natalizie, invece, Nintendo ha in serbo per i suoi giocatori Super Smash Bros. Ultimate, che è già diventato il gioco con il più elevato numero di preordini non solo dell'intera serie, ma anche della console.