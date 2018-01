Nintendo Switch: grande successo in Italia, vendite superiori a quelle di Wii al lancio

Nintendo Italia conferma cheha raggiunto risultati eccezionali anche in Italia,nei primi 10 mesi dal lancio. Il dato si unisce a quello già comunicato da Nintendo of America dove Switch è risultata la console che ha venduto più velocemente di tutti i tempi negli USA, oltrepassando di gran lunga le concorrenti.

Nintendo Switch, l’innovazione del mercato dell’intrattenimento che permette di giocare dove, quando e con chi vuoi combinando la versatilità della console, la qualità della gaming experience e la cura dei contenuti e videogiochi, diventa così la console Nintendo da casa che ha venduto più velocemente in Italia, superando anche Wii, che deteneva il record precedente.

"Le vendite di Nintendo Switch stanno dando molta soddisfazione e siamo fiduciosi che questo successo continuerà nel 2018 grazie a un mix tra nuovi e importanti titoli in arrivo tra cui Kirby Star Allies, Bayonetta 2, Dragon Quest Builders, un nuovo titolo nella serie Yoshi e una line up già di successo con giochi di qualità tra cui The Legend of Zelda Breath of The Wild, premiato come Gioco dell’Anno ai The Games Award di Los Angeles, Super Mario Odyssey, miglior titolo per famiglie, ma anche Arms, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade Chronicles 2", afferma Andrea Persegati, Direttore Generale di Nintendo Italia.

Oltre 300 titoli creati da sviluppatori di terze parti sono già stati lanciati per Nintendo Switch, tra cui spiccano FIFA 18 di Electronic Arts, Mario + Rabbids Kingdom Battle e Just Dance 2018 di Ubisoft, Minecraft Nintendo Switch Edition di Mojang, L.A. Noire da Rockstar Games, NBA 2K18 da 2K Games, Sonic Mania di SEGA, Ultra Street Fighter II The Final Challengers di Capcom, Rocket League da Psyonix e The Elder Scrolls V Skyrim e DOOM da Bethesda.

Nintendo Switch sta inoltre ricevendo un grande supporto dagli sviluppatori indie, con un flusso constante di giochi quali SteamWorld Dig 2 di Image & Form, Golf Story di Sidebar Games, Overcooked Special Edition da Team17 Digital Ltd e Stardew Valley di Chucklefish.