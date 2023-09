Nintendo Switch, tutte le grandi uscite di ottobre: da Super Mario a Metal Gear

Su Nintendo Switch sono in arrivo nuovissimi giochi a ottobre, con un Super Mario Bros. Wonder che si fa imponente nella line-up di produzioni in uscita nell'immediato futuro, senza però dimenticare nomi altrettanto importanti quali quello di Detective Pikachu Returns, Sonic Superstars, ecc. Ma quali sono le grandi IP in approdo su Nintendo Switch?

Dopo aver pubblicato un'infografica dei giochi Nintendo Switch annunciati al Direct di settembre, a rispondere al suddetto interrogativo ci pensa la stessa Nintendo con un comunicato rilasciato sulle sue pagine ufficiali. Il mese di ottobre è ricco di novità su Switch, la console ibrida della Grande N che ha ancora molte frecce per il suo arco sempre più vicino alla conclusione del proprio ciclo vitale.

Volete conoscere le produzioni più importanti in arrivo nelle prossime settimane? Qui a seguire vi riportiamo l'elenco dei migliori titoli prossimi alla loro pubblicazione su Nintendo Switch:

Wargroove 2, in arrivo il 5 ottobre;

Detective Pikachu Returns, in uscita il 6 ottobre in esclusiva su Switch;

Batman: Arkham Trilogy, la cui pubblicazione è prevista per il 13 ottobre;

Sonic Superstars, in uscita il 17 ottobre;

World of Horror arriverà il 19 ottobre;

Super Mario Bros. Wonder è la killer application del mese di ottobre e arriverà su tutte le librerie di Switch dal 20 ottobre;

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, in arrivo il 24 ottobre;

Just Dance 2024 Edition, la cui pubblicazione è prevista per il 24 ottobre

Dave The Diver arriva anche su Nintendo Switch il 25 ottobre;

Headbangers Rhythm Royale è l'ultimo gioco della lista ed è previsto per il 31 ottobre.

Quale tra questi giochi comprerete al day-one e qual è quello di vostro maggior gradimento? Ottobre è un mese infuocato per il mondo videoludico e Nintendo Switch non fa alcuna eccezione.