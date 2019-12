Nintendo Switch gratis agli spettatori di Frozen 2: è successo in Russia!

Al giorno di Natale manca ancora una quindicina di giorni, ma Nintendo Russia ha deciso di celebrare la festività in anticipo con un'iniziativa davvero speciale!

La divisione russa della Grande N, in collaborazione con alcuni partner, ha infatti deciso di riservare una gradita sorpresa ai frequentatori di un cinema della città di Mosca. Tutte le famiglie recatesi in sala per visionare Frozen 2: Il Segreto di Arendelle sono infatti stati gli ignari protagonisti di una simpatica iniziativa. Una volta preso posto in sala, questi ultimi hanno infatti ricevuto in omaggio un ricco dono targato Nintendo, comprendente:

Nintendo Switch ;

; Un set di accessori ;

; Una copia di Mario Kart 8 Deluxe;

Inutile dire che il fortunato pubblico ha reagito con grande entusiasmo: potete dare un breve sguardo allo svolgimento dell'evento in questione grazie al video pubblicato da Nintendo Russia che trovate in apertura a questa news!



Se non avete ancora visionato il sequel di Frozen, ne approfittiamo per segnalarvi che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, a cura di Luca Ceccotti. Tornando invece all'universo della Casa di Kyoto, vi ricordiamo che nel corso della giornata di domani, martedì 10 dicembre, la Redazione di Everyeye commenterà in diretta su Twitch il nuovo Nintendo Indie World.