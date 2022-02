Nintendo Switch hack, Gary Bowser a processo: l'accusa chiede 5 anni di carcere

La causa di Nintendo vs Gary Bowser del Team Xecuter entra nel vivo della fase dibattimentale. Nel processo che vede imputato l'ex leader (tra gli altri) del collettivo che rivendeva hack e mod per Switch, gli avvocati dell'accusa hanno chiesto al giudice di non fare alcun genere di sconti a Bowser.

I legali dell'accusa incaricati dal governo degli Stati Uniti di dirimere la questione hanno infatti esortato la Corte di Giustizia a valutare il caso con la massima severità. A fronte di una richiesta di patteggiamento avanzata dagli avvocati di Gary Bowser per una pena massima di 19 mesi, l'accusa ha ritenuto opportuno chiedere al giudice di condannare l'esponente del Team Xecuter a 60 mesi di carcere.

Nel motivare questa richiesta, i legali dell'accusa spiegano che la loro severità di giudizio è data "dalla natura e dalle circostante del reato", come pure dai pregressi dell'imputato e dalla necessità che la sentenza rifletta la gravità del reato commesso, in modo tale che favorisca il rispetto della legge e il concetto di 'giusta punizione' come valido deterrente alle condotte criminali analoghe a quelle portate avanti dal Team Xecuter con mod e hack di Switch. Nella richiesta avanzata dagli avvocati dell'accusa viene indicato anche un periodo di supervisione dell'imputato per tre anni, da sommare ai cinque da scontare in un istituto penitenziario.

Il commento che chiude la documentazione presentata dai legali dell'accusa sintetizza il tutto e precisa che "questo è un caso che prefigura attività criminali diverse da quelle note al governo. Il Signor Bowser merita una condanna più elevata in ragione delle dimensioni e del respiro della cospirazione perpetrata dal Team Xecuter, un'attività illecita che è durata anni e con diversi dispositivi di elusione".