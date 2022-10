Nintendo Switch a tutto Halloween: le esperienze da brivido consigliate da Kyoto

Mentre continuano gli sconti di Halloween su Nintendo e-Shop, il colosso di Kyoto ha tanti interessanti suggerimenti per i giocatori in cerca di brividi su Nintendo Switch.

La Grande N ha infatti preparato un'interessante rassegna di produzioni perfette per celebrare le atmosfere di Halloween. Immancabile su questo fronte una menzione al nuovo Bayonetta 3. Disponibile da pochi giorni in esclusiva su Nintendo Switch, la terza avventura della Strega di Umbra è stata acclamata dalla critica, con una entusiastica recensione di Bayonetta 3 anche da parte del nostro Giuseppe Arace. Accanto alla prestigiosa new entry, tanti altri suggerimenti da casa Nintendo:

Luigi's Mansion 3 : proposto a 59,99 euro su Nintendo eShop;

: proposto a 59,99 euro su Nintendo eShop; Cult of the Lamb : proposto a 24,99 euro su Nintendo eShop;

: proposto a 24,99 euro su Nintendo eShop; Shin Megami Tensei V : proposto a 59,99 euro su Nintendo eShop;

: proposto a 59,99 euro su Nintendo eShop; Animal Crossing: New Horizons : proposto a 59,99 euro su Nintendo eShop, il gioco torna ad accogliere Fifonio per uno speciale evento a tema;

: proposto a 59,99 euro su Nintendo eShop, il gioco torna ad accogliere Fifonio per uno speciale evento a tema; Nintendo Switch Sports : proposto a 39,99 euro su Nintendo eShop, con tante tenute spettrali da sbloccare in vista di Halloween;

: proposto a 39,99 euro su Nintendo eShop, con tante tenute spettrali da sbloccare in vista di Halloween; Obakeidoro : proposto a 9,99 euro su Nintendo eShop, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro su Nintendo eShop, con uno sconto del 50%; Fortnite: Battaglia Reale : gratis su Nintendo eShop, sta ospitando l'evento speciale Fortnite: L'Incubo;

: gratis su Nintendo eShop, sta ospitando l'evento speciale Fortnite: L'Incubo; Little Nightmares II : proposto a 29,99 euro su Nintendo eShop;

: proposto a 29,99 euro su Nintendo eShop; Amnesia: Collection : proposto a 2,79 euro su Nintendo eShop, con uno sconto del 90%;

: proposto a 2,79 euro su Nintendo eShop, con uno sconto del 90%; Oxenfree : proposto a 9,99 euro su Nintendo eShop;

: proposto a 9,99 euro su Nintendo eShop; Flipping Death : proposto a 2,99 euro su Nintendo eShop, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 2,99 euro su Nintendo eShop, con uno sconto dell'85%; Ghosts 'n Goblins: Resurrection : proposto a 29,99 euro su Nintendo eShop;

: proposto a 29,99 euro su Nintendo eShop; Hello Neighbor: proposto a 39,99 euro su Nintendo eShop;

Cosa giocherete ad Halloween?