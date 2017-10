Nintendo Switch: Hori lancia gli accessori a tema Skyrim in edizione limitata

In previsione dell'ormai imminente uscita di The Elder Scrolls V: Skyrim suhanno annunciato di aver stretto una partership conper la produzione di un set di accessori a temaper la console ibrida della Grande N.

Il pacchetto, disponibile in edizione limitata, include una custodia morbida, un grip per Joy-Con, un panno per la pulizia dello schermo e una pellicola protettiva, il tutto al prezzo di 29.99 dollari. Il set sarà lanciato il 17 settembre, assieme all'edizione Switch di The Elder Scrolls V Skyrim, su Amazon USA è già possibile procedere al preorder. Ricordiamo che la versione Switch del gioco di ruolo di Bethesda richiederà 14.3 GB di spazio libero in memoria.