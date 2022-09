Nintendo Switch: Hori presenta i controller Split Pad Compact su licenza ufficiale

Dopo aver presentato in Asia gli Split Pad Fit per Switch, Hori coglie l'occasione offertagli dalla vetrina mediatica del Direct per annunciare i controller Split Pad Compact per Nintendo Switch.

I nuovi dispositivi svelati dal noto produttore di periferiche e accessori per videogiocatori sono stati realizzati in collaborazione con la casa di Kyoto e, per questo, vantano tutte le garanzie offerte dalla Licenza Ufficiale Nintendo.

La linea Split Pad Compact riprende il form factor dei controller Joy-Con 'tradizionali' per evolverlo con un'ergonomia migliorata, delle levette analogiche di dimensioni standard e un D-pad. Nella dotazione dei controller Split Pad Compact non mancano poi il supporto alla funzione Turbo e la presenza di due pulsanti supplementari, posizionati sul retro e liberamente programmabili.

I primi dispositivi della linea Hori Split Pad Compact saranno disponibili presso tutti gli store digitali e i rivenditori autorizzati a partire dal mese di ottobre nelle colorazioni Grigio Chiaro x Giallo e Rosso Albicocca. In cima alla notizia trovate il video confezionato da Hori per sintetizzare le funzionalità e le caratteristiche del design degli Splid Pad Compact.

