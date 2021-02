Nintendo Switch: Hori presenta i controller a tema Monster Hunter Rise

Manca poco più di un mese all'attesissima uscita di Monster Hunter Rise, e così Hori prova a stemperare l'hype degli appassionati presentando un nuovo controller Split Pad Pro per Nintendo Switch che s'ispira al kolossal Capcom.

L'ultimo prodotto della famosa casa produttrice di periferiche e accessori per gamer rimane nel solco commerciale tracciato dallo Split Pad Pro di Pac-Man e propone una coppia di controller studiata per sostituire i Joy-Con di Switch.

Il design della nuova periferica di Hori è caratterizzato da un form factor di dimensioni più generose rispetto ai Joy-Con, una scelta progettuale che punta sulla praticità e mira a fornire una maggiore ergonomia e comodità nelle sessioni di gioco prolungate.

Per bilanciare ulteriormente il relativo "malus" rappresentato dal maggiore ingombro dello Split Pad Pro di Monster Hunter Rise, Hori ha saggiamente deciso di aggiungere dei tasti programmabili sul retro di ciascuna delle due componenti del controller che, inutile sottolinearlo, saranno particolarmente utili nell'esperienza di gioco da vivere nel nuovo action adventure di Capcom.

Lo Split Pad Pro a tema MH Rise per Nintendo Switch sarà disponibile in Giappone dal mese di aprile. In attesa di sapere se e quando sarà possibile acquistare la periferica in Occidente, vi rimandiamo alla nostra prova di Monster Hunter Rise su Switch.