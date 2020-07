Nintendo Switch: Hori svela il controller Split Pad Pro per i 40 anni di Pac Man

I canali social giapponesi di Bandai Namco e i rappresentanti di Hori, la nota azienda produttrice di periferiche e accessori videoludici, annunciano ufficialmente lo Split Pad Pro, un doppio controller per Nintendo Switch che celebra i 40 anni di Pac Man.

Forte del successo commerciale della prima versione di Split Pad Pro a tema Daemon X Machina, Hori decide così di pizzicare le corde della nostalgia dei milioni di appassionati di videogiochi cresciuti con Pac Man attraverso questo doppio controller pensato per sostituire i Joy-Con di Switch.

Il form factor scelto dalla storica azienda produttrice giapponese è caratterizzato da un design con dimensioni più generose, una soluzione progettuale che dovrebbe consentire una maggiore ergonomia e un comodità migliore nelle sessioni di gioco prolungate, tanto nell'utilizzo in wireless quanto in modalità portatile con le due componenti agganciate al corpo centrale di Switch.

Lo Split Pad Pro a tema Pac Man per Nintendo Switch sarà disponibile in Giappone dal 26 novembre al prezzo di 5.478 Yen, corrispondenti al tasso di cambio attuale a 44,28 euro. Nell'attesa di scoprire se il lancio della periferica avverrà solo in madrepatria o se questo doppio controller sarà prodotto e distribuito anche in Occidente, vi lasciamo al tweet di Bandai Namco che mostra il pad Switch in tutta la sua gloria da retrogaming.