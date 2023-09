Nintendo Switch, nuovo horror in arrivo: è The Dark Pictures Anthology Little Hope!

Dopo aver mostrato il lottatore Panda di Tekken 8 sul palco del Tokyo Game Show, Bandai Namco fa felici tutti i giocatori Nintendo appassionati di avventure horror annunciando il porting Switch di The Dark Pictures Anthology Little Hope.

La trasposizione nintendiana del secondo atto dell'antologia interattiva del terrore firmata da Supermassive Games e Bandai Namco porterà i fan del genere nella (un tempo) ridente cittadina di Little Hope per raccontare l'incubo vissuto da una classe di studenti dai rapporti piuttosto accesi che esce illesa da un terribile incidente stradale col proprio pullman.

"Mentre esplorano quella che sembra una città abbandonata, restano intrappolati da una nebbia impenetrabile e misteriosa, ma quando cercano un modo per fuggire, iniziano ad avere strane visioni del passato che iniziano a perseguitarli. Attraverso queste visioni misteriose, assistono al terribile passato della cittadina e agli eventi spaventosi dei processi delle streghe di Andover. Devono quindi comprendere il motivo delle apparizioni e fuggire da Little Hope, mentre alcuni demoni infernali gli danno la caccia senza tregua."

Il porting Switch di Little Hope promette di offrire la medesima esperienza di gioco delle versioni PC, PlayStation e Xbox, dando così modo ai patiti di avventure horror di immergersi in un'esperienza con diverse ramificazioni della trama e tanti colpi di scena.

Il lancio della versione Nintendo Switch di The Dark Pictures Anthology Little Hope è previsto per il 5 ottobre. Se volete saperne di più su questa avventura horror prima del suo approdo sulla famiglia di console ibride della casa di Kyoto, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di The Dark Pictures Little Hope, la caccia alle streghe è aperta.