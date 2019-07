Nintendo Switch:il presidente Furukawa spiega come intende contrastare PS5 e Xbox Scarlett

In occasione dell'ultimo report finanziario di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa ha spiegato agli azionisti della casa di Kyoto quali strategie saranno adottate per consentire a Nintendo Switch di reggere il confronto commerciale con le console next gen di Sony e Microsoft, ossia PS5 e Xbox Scarlett.

Dopo aver festeggiato il raggiungimento dei 10 milioni di abbonati a Switch Online ed essersi premurato di tranquillizzare gli investitori riferendo loro di essere già al lavoro su di un ambizioso controller di prossima generazione, Furukawa ha spiegato che "riteniamo che la nostra base hardware installata sia un fattore particolarmente importante, specie per quegli editori che devono decidere se lanciare o meno i loro giochi sulle nostre piattaforme. Per questo, crediamo che il nostro obiettivo principale sia quello di aumentare la base installata di console, in modo tale da creare un ambiente con prospettive che garantiscano la sicurezza degli editori che desiderano proporre i loro titoli".

Rispondendo indirettamente alle voci di corridoio che vorrebbero Nintendo in procinto di lanciare Switch Mini, il presidente della casa di Super Mario ha poi affrontato l'argomento del passaggio generazionale che avverrà nel prossimo futuro con l'uscita di PS5 e Xbox Scarlett affermando che "a seconda delle circostanze, ogni editore di software necessita di qualcosa di diverso dal nostro hardware, quindi è necessario mantenere un ambiente in cui possiamo comunicare strettamente con ciascuna di queste società".

"In questo momento offriamo un ambiente di sviluppo pensato per ridurre gli ostacoli nella realizzazione e nella distribuzione di giochi per le nostre piattaforme, e questo anche grazie al supporto che offriamo per una serie di motori grafici versatili che sono già familiari a molti sviluppatori", conclude poi Furukawa dichiarando che "tali engine vengono utilizzati attivamente non solo dagli sviluppatori di giochi indipendenti, ma anche dai team di sviluppo di editori di software di grandi e medie dimensioni, quindi è possibile aspettarsi annunci per una notevole varietà di titoli di alta qualità nel nostro futuro".



