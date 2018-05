Nintendo Switch in offerta a 284.90 euro su Amazon.it!

A partire da oggi e per un periodo di tempo limitato, Nintendo Switch può essere acquistata su Amazon.it a 284.90 euro invece di 329.99 euro, con un risparmio di 45,09 (-14%) sul prezzo di listino. Un'occasione molto conveniente per recuperare la console ibrida della casa di Kyoto.

In queste ore Amazon.it sta proponendo Nintendo Switch al prezzo promozionale di 284.90 euro, offerta valida esclusivamente per l'edizione con Joy-Con Neon

Acquista Nintendo Switch Joy-Con Blu e Rosso Neon su Amazon (284,90 euro)

Il pacchetto non include giochi o accessori extra rispetto a quelli inclusi nella confezione standard, tuttavia con il risparmio rispetto al prezzo di listino () sarà possibile acquistare un gioco a scelta o magari qualche utile accessorio come una coppia di Joy-Con colorati o il Battery Pack. L'offerta è attualmente in corso e andrà avanti per un periodo limitato, in ogni caso fino ad esaurimento scorte.