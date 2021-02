Nintendo Switch inarrestabile in Giappone, Momotaro Dentetsu batte tutti

Prendendo in prestito il titolo di una celebre canzone italiana possiamo dire: chi fermerà Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban? Al momento infatti nessuno sembra essere in grado di detronizzare il gioco Konami dalla classifica giapponese.

Momotaro Dentetsu aggiunge altre 56.000 copie fisiche al suo palmares e sfonda quota 1.8 milioni di unità vendute sul mercato retail alle quali bisogna aggiungere gli oltre 800.000 download dal Nintendo eShop per un totale di oltre 2.5 milioni di copie vendute da novembre 2020.

Classifica Software Giappone - 12 febbraio 2021

[NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 56,283 (1,846,039)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 30,087 (2,346,098)

[NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 19,020 (6,625,026)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 17,699 (3,656,140)

[NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 12,040 (4,145,903)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,692 (1,806,925)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 8,619 (3,771,338)

[NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 8,298 (3,955,554)

[NSW] Clubhouse Games 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 7,704 (630,909)

[PS4] The Nioh 2 Complete Edition (Koei Tecmo, 02/04/21) – 6,523

[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 6,503 (1,818,405)

[NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,473 (1,771,235)

[NSW] Sakuna Of Rice and Ruin (Marvelous, 11/12/20) – 4,830 (133,272)

[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 3,924 (536,209)

[NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 09/18/20) – 3,682 (555,345)

[NSW] Dragon Quest XI S New Price Version – 3,647 (62,300)

[NSW] New Super Mario Bros U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 3,635 (1,031,494)

[NSW] Hyrule Warriors L'Era della Calamità (Koei Tecmo, 11/20/20) – 3,473 (341,519)

[NSW] Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 3,263 (67,961)

[NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 3,060 (115,405)

[NSW] Buddy Mission Bond (Nintendo, 01/29/21) – 2,671 (9,202)

[PS4] Disgaea 6 Defiance of Destiny (Nippon Ichi Software, 01/28/21) – 2,528 (18,289)

[NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 2,408 (2,208,475)

[NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 2,279 (1,065,261)

[NSW] Disgaea 6 Defiance of Destiny (Nippon Ichi Software, 01/28/21) – 2,193 (25,744)

[NSW] Doraemon Gakushuu Collection (Shogakukan, 02/05/21) – 2,059 (New)

[NSW] Family Trainer (Bandai Namco, 12/17/20) – 2,039 (42,525)

[PS4] Sakuna Of Rice and Ruin (Marvelous, 11/12/20) – 2,009 (77,240)

[NSW] Pokemon Spada e Scudo + Expansion Pass – 1,961 (197,271)

[NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega, 12/10/20) – 1,898 (89,215)

Classifica Hardware Giappone 12 dicembre

Nintendo Switch – 64,917 (15,029,582)

Nintendo Switch Lite – 23,568 (3,274,666)

PlayStation 5 – 13,142 (282,718)

PlayStation 4 – 3,212 (7,753,756)

New 2DS LL e 2DS – 824 (1,154,418)

PlayStation 5 Digital Edition – 382 (58,376)

Xbox Series S – 208 (7,430)

Xbox Series X – 106 (26,234)

PlayStation 4 Pro – 17 (1,575,617)

Anche la classifica hardware non riserva sorprese con Nintendo Switch saldamente in testa con 64.000 pezzi e Switch Lite a seguire con 23.000 unità. Terzo posto per PlayStation 5 con 13.000 console, fanalino di coda per Xbox Series X/S e PlayStation 4 PRO, quest'ultima con sole 17 console vendute.