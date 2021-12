Nintendo Switch: quali sono gli Indie più venduti del 2021? Ecco la Top 15

Nintendo sta diffondendo diverse statistiche interessanti riguardo i giochi di maggior successo del 2021: dopo aver confermato che Monster Hunter Rise è stato il gioco più scaricato su Switch nel 2021 in Giappone, la casa di Kyoto ha rivelato anche quali sono stati i giochi indie più venduti nell'ultimo anno.

La lista è stata fornita tramite un video diffuso su Youtube. Bisogna specificare che non sono stati forniti dati di vendita precisi e che la Grande N non ha fatto una vera e propria classifica, limitandosi a citare in maniera randomica i 15 indie di maggior successo su Switch del 2021. Ecco di seguito la lista così come riportata nel filmato:

Cyber Shadow

Unpacking

Tetris Effect Connected

Stick Fight: The Game

Curse of the Dead Gods

Ender Lilies

Doki Doki Literature Club

Spelunky 2

Road 96

Subnautica + Subnautica: Below Zero

Littlewood

Islanders: Console Edition

Slime Rancher: Portable Edition

Eastward

Axiom Verge 2

Il panorama Indie gode da sempre di un grande successo sulla piattaforma Nintendo, con produzioni pubblicate in gran quantità a cadenza regolare per la soddisfazione di tutti gli amanti di quest'ambito dell'industria videoludica sempre più crescente. A tal proposito, se non l'avete fatto, date un'occhiata Nintendo Indie World Showcase di dicembre 2021, dove sono state mostrate tante altre interessanti produzioni indipendenti, alcune delle quali in arrivo nel corso del 2022.