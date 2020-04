Nintendo Switch introvabile per colpa del Coronavirus? Ancora per poco, stando a un report

In base a un report pubblicato da Nikkei Asian Review, le alte sfere di Nintendo si stanno organizzando per far ripartire la produzione e la distribuzione di Switch dopo l'interruzione in Giappone causata dall'emergenza Coronavirus.

Stando a quanto illustrato dai giornalisti nipponici, la casa di Kyoto spera di "sfidare la pandemia" non solo attraverso la ripartenza della catena di distribuzione ma anche, e soprattutto, con un aumento su base annua della produzione di Switch.

Secondo Nikkei Asian Review, quindi, Nintendo dovrebbe produrre qualcosa come 22 milioni di Switch nel corso del 2020, con un aumento del 10% rispetto a quanto fatto nel 2019 (ovvero 20 milioni di console). Per raggiungere questi risultati, gli autori del report spiegano che Nintendo dovrebbe aumentare in maniera significativa la produzione di console nel periodo aprile-giugno. A parziale conferma di questo dato, alcuni fornitori avrebbero già ricevuto degli ordinativi di componenti hardware per il prossimo trimestre che superano del 50% e oltre quelli previsti inizialmente.

Nell'attesa che il problema del blocco nella distribuzione di Nintendo Switch si risolva con l'immissione sul mercato di nuove console, in Giappone sono partite delle lotterie per acquistare Switch.