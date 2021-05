Nintendo Switch introvabile? Per Furukawa è anche colpa dell'incidente del canale di Suez

Durante l'ultima sessione Q&A con gli investitori di Nintendo, il presidente della casa di Super Mario, Shuntaro Furukawa, ha discusso del problema della carenza di scorte di Nintendo Switch, tra le cause, anche il recente incidente che ha provocato il blocco del canale di Suez.

Alle preoccupazioni manifestate dagli investitori per i ritardi accumulati da Nintendo nel fronteggiare il problema della crisi dei semiconduttori, il massimo dirigente della compagnia ha risposto che "per quanto riguarda l'attuale situazione della produzione e della distribuzione di Nintendo Switch, non ci sono grandi differenze tra le regioni e la domanda rimane complessivamente forte. Tuttavia, COVID-19 ha causato cali e ritardi nel traffico merci al di fuori del Giappone e i rivenditori in alcune regioni stanno registrando carenze temporanee".

Per il boss di Nintendo, ai già noti problemi legati alla crisi dei semiconduttori e alla pandemia da Coronavirus si è sommato anche un altro disagio causato dall'incidente del canale di Suez: "Lo stop del traffico marittimo internazionale provocato dal blocco del canale di Suez ha causato ulteriori ritardi nel trasporto di prodotti diretti verso l'Europa, con disagi e limitazioni delle scorte al dettaglio".

L'incredibile richiesta di Nintendo Switch, ovviamente, contribuisce a rendere ancora più difficoltoso l'impegno della casa di Kyoto nel soddisfare la domanda. A tal proposito, Furukawa sottolinea come "nel precedente anno fiscale abbiamo notato un aumento del 20% nel numero di famiglie che decidono di acquistare una seconda Switch. In futuro, prevediamo che questa richiesta aumenterà ulteriormente in tutti i mercati". A chi ci segue, ricordiamo che nell'ultima sessione di domande e risposte Furukawa ha parlato del nuovo hardware oltre Switch.